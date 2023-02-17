Гололед и пробки затруднили проезд по улицам Новосибирска утром 17 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 17 февраля, Новосибирск традиционно встал в пробках. Уровень их, по данным «2ГИС», составляет 6 баллов. На дорогах снег и гололедица.

Заторы на площади Труда, площади Райсовета, улицах Блюхера, Новогодней, Титова и Троллейной. Не проехать по Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на площади Лыщинского, проспекте Карла Маркса, Советском шоссе. Не проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Никитина, Добролюбова и Кирова. Заторы на улицах Фрунзе, Дуси Ковальчук и на Бориса Богаткова.

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