В Новосибирской области обсудили перспективы развития строительной отрасли

Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и губернатора за работу в строительной отрасли Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Форум «Сибирская строительная неделя» впервые стал площадкой проведения выездного заседания профильного комитета Госдумы — там прошло совещание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ. Председатель комитета Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и губернатора за работу в строительной отрасли Новосибирской области.

Одним из ключевых вопросов, обсужденных на форуме, стали апартаменты. Еще в прошлом году в Госдуме шли дебаты о том, стоит ли приравнивать их к жилью.

— В Новосибирской области, мы, к сожалению, видим: за последние годы этот вид строительства идёт по нарастающей. И строительство апарт-отелей иногда используется для скрытого создания жилых комплексов. Ко временному размещению объекты, которые появляются, никакого отношения не имеют. При этом они создают дополнительные проблемы, — заявил губернатор региона Андрей Травников.

Однако Сергей Пахомов отметил, что пока что нет возможности присвоить апартаментам статус жилья. По крайней мере, те, что уже построены, так зарегистрировать точно будет нельзя, поскольку они не вписываются в нормы.

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