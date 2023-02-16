«Вспыхнул кабель»: в Новосибирске в строящейся многоэтажке на Красном проспекте случился пожар

В Новосибирске загорелся строящийся дом на улице Красный проспект. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске загорелся строящийся дом на улице Красный проспект. ЧП случилось вечером в четверг, 16 февраля. По предварительной информации, в недостроенной высотке замкнуло кабель.
— В пять вечера поступило сообщение о пожаре в строящемся жилом доме переменной этажности на улице Красный проспект. Произошло горение кабель-канала с 16-го по 21-ой этаж. Тушение осложняли сильное задымление и нахождение возгорания на высоких этажах, — рассказали в областном МЧС.
По предварительной информации, в недостроенной высотке замкнуло кабель. Фото: ГУ МЧС по НСО
Когда на место прибыли пожарные, из подъезда валил густой дым. Подниматься к месту возгорания спасателям пришлось пешком, прокладывая при этом рукавную линию для подачи воды. На тушение пожара ушло около 40 минут.
Из людей никого в здании не обнаружили: 60 рабочих эвакуировались еще до прибытия пожарных. Никто из них не пострадал. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
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