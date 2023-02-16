В Новосибирске этим летом не откроется пляж «Наутилус»

«Наутилус» не откроется в этом году.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
В Новосибирске этим летом не планируют открывать пляжи «Наутилус» и у нового парка «Арена». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. По ее словам, открыть «Наутилус» невозможно из-за стройки четвертого моста через Обь. А пляж у нового парка — из-за загрязнения реки Тулы.
— Из-за того, что река Тула грязная, мы не можем открыть на парке «Арене» пляж. Нам его не согласуют, потому что река Тула вытекает и вода для купания не пригодна в этом месте. И нам предстоит большая работа, потому что очень много заинтересованных людей, которые хотят продолжать туда сбрасывать отходы, — объяснила Анна Терешкова.
Вице-мэр пояснила, что загрязнение рек — областная проблема и решать ее надо на этом уровне. И постепенно совместными усилиями муниципалитета и области малые реки очищают, а территории вокруг обновляют и облагораживают.
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