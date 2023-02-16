В Ордынском районе Новосибирской области ввели режим повышенной готовности после массовой гибели коров

Коров содержали в заброшенных коровниках и морили голодом. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Режим повышенной готовности ввели в Ордынском районе. Все из-за массовой гибели коров, которую допустила частная компания. Об этом КП-Новосибирск сообщил глава Ордынского района Олег Орел.

− Эта ситуация началась еще с осени. Хозяйство, которое находится на территории Шайдуровского сельсовета, выкупило коров у конкурсного управляющего. В сельсовете у них нет ни земли, ничего. Коров держали в заброшенных коровниках, не заготовили для них корм, − рассказал КП-Новосибирск Олег Орел. – С осени мы с Министерством сельского хозяйства, полицией, прокуратурой пытались добиться того, чтобы собственник нормально содержал животных. Так как корма у них не были заготовлены, мы вызвались помочь с этим.

Однако частная компания не предприняла попыток решить проблему. В итоге было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ситуацию взяли под контроль сотрудники областной прокуратуры и Россельхознадзор, отметил глава Ордынского района.

− В январе начался падеж коров. Собственник даже не утилизировал трупы. Вместе с полицией мы приехали на территорию со специальной техникой – обнаружили под снегом около 73 мертвых коров. Предполагаем, что по сугробам еще лежат трупы. Всего у собственника было порядка 160 голов. Собственник, кстати, из Алтайского края, он здесь даже не появляется, − уточнил Олег Орел.

Он добавил, что через месяц придет потепление, трупы начнут разлагаться – это может привести к серьезным проблемам. Поэтому 15 февраля на заседании комитета ЧС было принято решение ввести режим повышенной готовности. У собственника есть время до 26 февраля устранить все нарушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber