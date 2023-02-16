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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 12:07

В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу

Ребенка доставили в больницу
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Ленинском районе днем в четверг, 16 декабря.

— 43-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Римского-Корсакова в сторону улицы Плахотного. Напротив дома № 4 он сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте аварии работал наряд ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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