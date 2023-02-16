В ДТП с двумя легковушками в Новосибирске пострадала 35-летняя женщина

В ДТП пострадала пассажирка одной из легковушек. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Первомайском районе Новосибирска столкнулись две легковушки. В ДТП пострадала пассажирка одной из них. Произошла авария в четверг, 16 февраля.
— 38-летний водитель за рулем автомобиля Honda CR-V двигался по улице Аксенова. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Баганскую он столкнулся с встречным автомобилем Toyota Wish, — рассказали в городском ГИБДД.
В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Тойоты». Женщину доставили в больницу.
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