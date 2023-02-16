В ДТП с двумя легковушками в Новосибирске пострадала 35-летняя женщина

В ДТП пострадала пассажирка одной из легковушек. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Первомайском районе Новосибирска столкнулись две легковушки. В ДТП пострадала пассажирка одной из них. Произошла авария в четверг, 16 февраля.

— 38-летний водитель за рулем автомобиля Honda CR-V двигался по улице Аксенова. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Баганскую он столкнулся с встречным автомобилем Toyota Wish, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Тойоты». Женщину доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер