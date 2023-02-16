Новосибирцам пообещали праздничный салют на 9 мая и в День города

Новосибирцев ждет праздничный салют на 9 мая и в День города 25 июня.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирцев ждет праздничный салют на 9 мая и в День города 25 июня. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
По словам Анны Терешковой, в День Победы организуют традиционный парад, шествие «Бессмертного полка», а также праздничный концерт. Площадь Ленина при этом перекроют.
В День города программа тоже будет крайне насыщенной. Отдельным пунктом в ней идет работа с детьми мобилизованных.
− С уверенностью в 90% могу сказать, что будет и фейерверк. Планируем провести фестиваль фейерверков, − рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.
В планах также устроить фестивали музыки и цветов, отметила вице-мэр Новосибирска.
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