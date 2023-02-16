Новосибирцам пообещали праздничный салют на 9 мая и в День города

Новосибирцев ждет праздничный салют на 9 мая и в День города 25 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцев ждет праздничный салют на 9 мая и в День города 25 июня. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, в День Победы организуют традиционный парад, шествие «Бессмертного полка», а также праздничный концерт. Площадь Ленина при этом перекроют.

В День города программа тоже будет крайне насыщенной. Отдельным пунктом в ней идет работа с детьми мобилизованных.

− С уверенностью в 90% могу сказать, что будет и фейерверк. Планируем провести фестиваль фейерверков, − рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

В планах также устроить фестивали музыки и цветов, отметила вице-мэр Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber