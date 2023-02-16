«Там кто-то шевелится!»: у кенгуру из частного зоопарка в Новосибирске появился малыш

Малыш сейчас у матери в сумке, где будет расти и крепнуть еще около 8 месяцев. Фото: кадр из видео "Обитаемый остров"

У кенгуру Ириски из частно новосибирского зоопарка «Обитаемый остров» появился малыш. Радостной новостью зверинец поделился в соцсетях. По словам сотрудников зоопарка, малыш проведет в сумке матери около 8 месяцев, пока не окрепнет.

— Кенгурята являются в наш мир в стадии эмбриона весом меньше грамма и ростом едва больше пары сантиметров. Раньше учёные считали, что они сразу появляются в сумке из соска матери. Но теперь выяснили: процесс их рождения не отличается от того, как это происходит у других млекопитающих, — рассказали в зоопарке.

Несмотря на маленький размер у малыша кенгуренка цепкие коготки и сильные передние лапы. После рождения он сам перебирается в сумку матери и прикрепляется там к груди. Расти и крепнуть малыш будет от 6 до 8 месяцев. Готовить сумку мама-кенгуру начинает за день до рождения малыша: тщательно чистит ее и вылизывает свой живот, чтобы малыш по запаху нашел дорогу в сумку.

— Вот так некоторое время назад директор «Обитаемого острова» неожиданно заметила, что наша Ириска как-то по-особенному лижет свой животик и радостно сообщила нам, — поделились в зоопарке. — Честно сказать, эта новость — не очень неожиданная мы, конечно, подозревали, очень надеялись и ждали, что у Ириски появится малыш.

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