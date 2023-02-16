Пятиклассники в новосибирской школе остались без учителя математики

Новосибирская школа осталась без учителя математики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирской школе № 11 на улице Бориса Богаткова пятиклассники остались без уроков математики. В конце учебного года детям предстоят выпускные проверочные работы, а ученики до сих пор не знают дробей. Об этом сообщил изданию Сибкрай.ru отец одной из учениц школы Николай Сокол.

Учительница, которая вела математику с начала года, сначала заболела, а потом ушла в декрет. Кроме того, сменился директор. 13 февраля должен был выйти новый учитель, но этого не произошло.

Мама одного из учеников Анна Горбачева смогла добиться ответа от директора. С его слов, учителя нашли, но он ушел в школу с более высокой зарплатой. У второго профильного педагога нагрузка и так в три раза превышает норму.

Кто-то из родителей наверстывает программу с детьми самостоятельно, другие уже обратились к репетиторам. Однако, по данным издания, новый учитель нашелся и приступит к занятиям в ближайшее время.

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