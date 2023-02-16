Автоинспектора задержали при перевозке наркотиков в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Личный автомобиль «Мазда» с красивыми номерами «002» сотрудники отдельного батальона ДПС остановили накануне вечером, 15 февраля, на одной из улиц Новосибирска. Водитель иномарки сразу стал вести себя агрессивно и пытался продолжить движение, предъявив служебное удостоверение. Но это не сработало.

- При осмотре транспортного средства была найдена большая партия наркотиков, в том числе расфасованная в индивидуальные пакеты для закладок. Пояснить происхождение незаконного груза инспектор не смог, - пояснил КП-Новосибирск источник в Управлении МВД по Новосибирской области.

Полицейского задержали, а найденные у него наркотики изъяли в законном порядке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный – молодой лейтенант. Он служил в должности госинспектора пятого районного отделения МРЭО ГИБДД по Новосибирской области. Пошел по стопам отца подполковника, который ушел на пенсию из подразделения ГИБДД с весьма сомнительной репутацией. Скандал был связан с перепродажей красивых госномеров, зарегистрированных на других автовладельцев. Уголовного преследования подполковнику удалось избежать, так как коррупционную схему свели к обычному сбою в компьютерной программе.

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