Добермана в куртке и наморднике нашли привязанным на морозе на дачах под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске добермана Герду нашли привязанной на морозе. Ранее хозяйка животного умерла, ее бесплатно забрала молодая пара. Но в первые дни новоиспеченные хозяева стали продавать питомца.

– Сначала просили 5 тыс. руб. Отдали за 2.5 в итоге. Но новый хозяин Герду им вернул уже вечером. Такое решение списал на зооагрессию и непослушание, – рассказала Галина Клебче, руководитель организации «Приют Академгородка».

Как рассказала семья, они возвращались с Гердой домой. Остановились в Матвеевке на заправке. По их словам, собака выбежала из машины в жилете, с намордником и поводком. Они утверждают, что искали ее, но безуспешно.

– Нашли Герду на следующий день люди в садовом обществе в км 5 от Матвеевки. Говорят, что собака была привязана. Ночь собака провела в натопленной бане, в обед ее отвезли в Каменку на платную передержку, – добавила Галина Клебче.

Сейчас собака в безопасности. Ее забрали на бесплатную передержку.

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