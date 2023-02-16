В Новосибирске карманник украл телефон у девушки в маршрутке, забежав спросить, куда едет транспорт

В Новосибирске вор-карманник украл телефон у пассажирки маршрутки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске двое мужчин украли телефон у пассажирки маршрутки № 18 на остановке «Студенческая». Об этом очевидица рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка сообщила, что видела момент кражи 15 февраля в 17:40. Якобы мужчина в синей куртке оттолкнул ее и прошел в маршрутку следом за потерпевшей. Тем временем другой мужчина в черной куртке ждал его неподалеку.

– Он всего-то спросил, куда идёт маршрутка, и выбежал, уже выхватив незаметно из кармана жертвы телефон, – рассказала очевидица.

Она упомянула о подобном случае, произошедшем с ней год назад. Девушка утверждает, что у нее тоже украл телефон мужчина в синей куртке, оттолкнув ее на улице.

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