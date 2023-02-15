Новосибирский ОМОН ворвался в call-центры мошенников, выдающих себя за банковских сотрудников

Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы и миллионый штраф.

В Новосибирске до суда дошло дело 10 человек, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой. Житель Санкт-Петербурга совместно с 9 жителями Новосибирска под видом помощи в получении кредита обманывали людей на сотни тысяч рублей.

— С августа по ноябрь 2021 года 32-летний петербуржец организовал и осуществлял общее руководство кол-центрами на территории Новосибирска. Обвиняемый и его подельники имели доступ к базам данных финансовых организаций и звонил их клиентам, которые оставляли заявку на кредит. Представляясь сотрудниками банков, они предлагали гражданам оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера для успешного получения займа. Деньги перечислялись на подконтрольные лидеру группы счета, — рассказали в региональном МВД.

Бойцы ОМОН и Росгвардии провели облавы по четырем адресам в северной и сибирских столицах. Были задержаны сам руководитель и он же организатор группы, 4администратора и 5 операторов. В ходе обыска в офисах и дома у задержанных были изъяты банковские карты, телефоны, компьютеры и бухгалтерская документация.

— Сообщники соблюдали строгую конспирацию - меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также раз в две недели арендовали новые съемные помещения, перевозя оборудование из одного места в другое. Кол-центры открывались якобы под видом интернет-магазинов по продаже косметики и бытовой химии. Каждому новичку при приеме на работу выдавался специальный сценарий, содержащий алгоритм действий при общении с клиентами, — пояснили в полиции.

По уголовному дело проходят 11 потерпевших из Тульской, Свердловской, Московской, Калининградской, Курской, Псковской областей, Республик Калмыкия и Башкортостан, а также из Пермского края. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей. Лидер группы и администраторы дали признательные показания. Дело направлено в суд.

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