РЖД профинансирует разработку проекта городской электрички в Новосибирске

РЖД профинансирует разработку проекта городской электрички.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
РЖД профинансирует разработку технико-экономического обоснования по проекту городской электрички в Новосибирске. Об этом РБК Новосибирск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
— Одним из этапов предпроектных работ является рассмотрение перспектив организации сообщения между станцией Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево, в ходе которого проектные институты, участвующие в разработке обоснований, сформируют выводы о целесообразности реализации проекта в целом и строительства железной дороги по направлению в аэропорт в частности, — пояснили в ЗСЖД.
В ведомстве добавили, что пока нет информации о сроках разработки проекта и его стоимости.
Напомним, ранее губернатор Андрей Травников заявлял, что пустить электричку от железнодорожного вокзала до аэропорта вполне реально и разговоры об этом с РЖД уже ведутся. Однако остается нерешенным вопрос со строительством железнодорожного моста.
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