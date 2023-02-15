РЖД профинансирует разработку проекта городской электрички в Новосибирске

РЖД профинансирует разработку проекта городской электрички. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЖД профинансирует разработку технико-экономического обоснования по проекту городской электрички в Новосибирске. Об этом РБК Новосибирск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

— Одним из этапов предпроектных работ является рассмотрение перспектив организации сообщения между станцией Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево, в ходе которого проектные институты, участвующие в разработке обоснований, сформируют выводы о целесообразности реализации проекта в целом и строительства железной дороги по направлению в аэропорт в частности, — пояснили в ЗСЖД.

В ведомстве добавили, что пока нет информации о сроках разработки проекта и его стоимости.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников заявлял, что пустить электричку от железнодорожного вокзала до аэропорта вполне реально и разговоры об этом с РЖД уже ведутся. Однако остается нерешенным вопрос со строительством железнодорожного моста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер