«Не готов к полному использованию»: жители Новосибирска пожаловались на работу нового терминала в Толмачево

Жители Новосибирска пожаловались на работу нового терминала в аэропорту Толмачево. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Жители Новосибирска остались недовольны работой нового терминала в аэропорту Толмачево. Его торжественно открыли 9 февраля. Мнениями о новом терминале сибиряки поделились на сайте «Фламп».

– Новый терминал работает только на выход пока. Вопрос: зачем торжественно открывать новый терминал, если он еще не готов к полному использованию? – негодуют новосибирцы.

Также посетители отметили, что в терминале нет компетентных сотрудников, которые могли бы предоставить нужную информацию. Возмутило новосибирцев и то, что в новом терминале работает только одна багажная лента из 5-ти.

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