В Новосибирске ищут 48-летнюю женщину с особенностями развития

В Новосибирске пропала 48-летняя Наталья Коваль. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирске пропала 48-летняя Наталья Коваль. Женщина имеет особенности развития, сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».
− Пропавшая имеет особенности развития. В связи с этим ей необходим постоянный контроль со стороны близких. Находилась недалеко от станции метро «Площадь Маркса» на остановке с родными. Должна была ехать в Октябрьский район города. Близкие отвлеклись буквально на пару минут – женщина пропала. В городе проживает недавно, не ориентируется на местности, − рассказали КП-Новосибирск в ПСО.
Заявка была получена сегодня утром. Сейчас на месте работают автономные экипажи.
Приметы женщины: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, русые волосы.
Была одета в темно-зеленую куртку до колена, черные штаны, черные ботинки, сине-голубые шапку и шарф. С собой была черная сумка.
Всех, кто знает что-либо о местоположении Натальи Коваль, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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