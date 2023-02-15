Новосибирские студенты создали прибор для слежения за пасеками

Новосибирские студенты придумали, как следить за пасеками. Фото: пресс-служба правительства НСО.
Первокурсники НГТУ Виктор Галицкий и Даниил Бригинец разработали прибор «ПчелоBYTE» для слежения за пчёлами в ульях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Прибор устанавливают внутри улья и управляют им в мобильном приложении.
– Аппаратура улавливает и отслеживает звуки роения и передаёт владельцу пасеки уведомление в случае признаков опасности, – рассказывают в пресс-службе.
Теперь студенты планируют получить патент и поддержку из федерального бюджета, чтобы запустить собственное производство.
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