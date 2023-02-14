В Новосибирске отель Azimut зажег огромное сердце из окон в День всех влюбленных

Сердце горело на фасаде всего час.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В Новосибирске отель Azimut в очередной раз зажег огромное сердце в День всех влюбленных. Сердце из десятков окон горело с 19 до 20 часов.
— Зажжение сердце на фасадах — это не просто красивый перформанс. В 2023 году с помощью акции AZIMUT открывает кампанию по поддержке благотворительных фондов «Юна», «Онкологика» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», — сообщили в отеле.
Первый подобный флешмоб состоялся в 2016 году в Санкт-Петербурге. Он понравился гостям отеля и жителям города, поэтому его решили повторить. С тех пор зажжённое на фасаде отель Azimut сердце стало частью бренда.
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