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НовостиОбщество14 февраля 2023 18:57

В Новосибирске отель Azimut зажег огромное сердце из окон в День всех влюбленных

Подобную акцию отель проводит в 8 раз
Надежда КАСЬЯНОВА
Сердце горело на фасаде всего час.

Сердце горело на фасаде всего час.

Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске отель Azimut в очередной раз зажег огромное сердце в День всех влюбленных. Сердце из десятков окон горело с 19 до 20 часов.

— Зажжение сердце на фасадах — это не просто красивый перформанс. В 2023 году с помощью акции AZIMUT открывает кампанию по поддержке благотворительных фондов «Юна», «Онкологика» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», — сообщили в отеле.

Первый подобный флешмоб состоялся в 2016 году в Санкт-Петербурге. Он понравился гостям отеля и жителям города, поэтому его решили повторить. С тех пор зажжённое на фасаде отель Azimut сердце стало частью бренда.

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