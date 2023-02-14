«Мне больно, что у меня такой сын»: в Новосибирске мать прилюдно дала пощечину сыну за оскорбительный стих

Мать прилюдно дала сыну пощечину за оскорбительный стих. Фото: Кадр из видео «АСТ-54 Black»

В соцсетях появилось видео, где мать прилюдно дала сыну пощечину за стих, в котором были оскорбления на национальной почве. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», произошла ситуация в Новосибирске.

— Мне больно, что у меня такой сын, — говорит на видео женщина, давая пощечину подростку.

Сибирячка также потребовала у сына извиниться за совершенный им поступок.

В правоохранительных органах случившееся пока никак не прокомментировали.

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