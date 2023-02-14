В Новосибирске продают крохотную студию за миллион рублей

За квартиру можно рассчитаться только наличкой. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске на улице Высоцкого продают крохотную квартиру на 10 квадратов, из которых жилая площадь всего 6 квадратов. Просят за студию чуть больше миллиона рублей. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости «Жилфонд».

— Это очень уютная, солнечная, с современным дизайнерским ремонтом студия. Этаж первый, но он высокий. Закрытый тамбур на три квартиры. Студия продается со всей техникой и мебелью, — сказано в объявлении.

Жилая площадь квартиры всего 6 квадратов. Фото: Жилфонд

По сообщению продавца, во дворе десятиэтажки располагается детская площадка, парковка тянется вдоль всего дома и свободное место есть в любое время суток.

Продают крохотную квартиру только за наличку или же в обмен на другое жилье.

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