Новосибирцы пожаловались на зловонный запах в Кольцово

Минприроды организует проверку из-за неприятного запаха в Кольцово.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители поселка Кольцово под Новосибирском снова пожаловались на местную птицефабрику. По сообщению регионального Минприроды, будут организованы выездные проверки.
— На этой неделе начнутся выездные проверки птицефабрики. По результатам внеплановых проверок министерством будут приняты предусмотренные законодательством меры. Также опубликуем результаты, — сообщил глава министерства Евгений Шестернин.
Напомним, что жители Кольцово периодически жалуются на неприятный запах в округе. Большинство грешат именно на птицефабрику, но местные уверены, что и других источников вони предостаточно. Одним из них является Орловская канализация.
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