Областное Заксобрание рассмотрит проект об отмене выборов мэра Новосибирска

Областное Заксобрание рассмотрит законопроект о смене модели выборов Новосибирска и Кольцово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Областное Заксобрание рассмотрит законопроект о смене модели выборов Новосибирска и Кольцово. Его внесла инициативная группа из десяти депутатов: они предлагают сменить прямые выборы на конкурсную модель.

– Предлагается изменить способ избрания глав городских округов города Новосибирск и рабочего поселка Кольцово установив единый подход, согласно которому глава муниципального образования избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию, - пояснил член инициативной депутатской группы, председатель комитета Игорь Умербаев.

Законопроект поддержали большинство голосов членов профильного комитета Заксобрания. Однако, даже если его, впоследствии примут, действовать новая модель начнет только после того, как истечет срок полномочий уже избранных глав.

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