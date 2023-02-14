В Новосибирске будут судить семью, похитившую 18-летнюю родственницу из-за доли в квартире

В Новосибирске сбудут судить семью, похитившую 18-летнюю родственницу из-за доли в квартире. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске будут судить семью и их друга за похищение 18-летней девушки. На преступление они пошли, чтобы жертва отказалась от доли квартиры, расположенной в Самаре. Подробности раскрыли в прокуратуре Новосибирской области.

– Следствие установило, что с августа по октябрь 2021 года мать потерпевшей вместе с братом и другом семьи разработали план похищения дочери. В октябре 2021 они из Самары приехали в Новосибирск, где с применением насилия, попытались похитить девушку. Но довести умысел до конца у них не вышло. По независящим от них причинам, – говорится в сообщении прокуратуры. – Однако мать 18-летней девушки не угомонилась. Для того, чтобы все же похитить дочь, она нашла подельника. Оказался им экс-сотрудник правоохранительных органов из Новосибирска.

В марте 2022 задуманное все же удалось довести до конца. Девушку насильно схватили и против воли увезли в Самару. Через три дня, проведенных в плену, пострадавшей удалось сбежать. Она обратилась в полицию.

Обвиняемые в СИЗО, а бабушка 18-летней потерпевшей – под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении них рассмотрят в Советском районном суде Новосибирска.

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