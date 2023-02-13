В Барнауле спасатели сняли 15-летнего подростка с башенного крана. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Барнауле спасатели сняли 15-летнего подростка с башенного крана. Инцидент случился 13 февраля: парень забрался на башенный кран стройплощадки в районе площади Баварина.

- Как пояснили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ранним утром подросток ушёл из дома в школу, но так и не дошел до места. Родители забили тревогу и обратились в полицию. К ним приехал сотрудник МВД, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, - сообщает издание «Толк». - В ходе разговора полицейский попросил женщину ещё раз набрать номер сына – по счастливой случайности, мальчик взял трубку и сообщил, что находится «на кране около Оби».

Полиция сразу выехала на место, сообщив о случившемся в спасательные службы. Уже на стройке сотрудник ППС увидел на кране ребенка и решил взобраться на спецтехнику. Там он увидел замерзшего мальчика, который два мог говорить от холода. Оказалось, он просидел там более часа. Полицейский вместе с мальчиком спустился в кабину машиниста. Вместе они дождались спасателей. К счастью, помощь врачей подростку не понадобилась.

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