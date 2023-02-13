Новосибирец продает часы министра путей сообщения за 20 миллионов рублей

Новосибирец продает наручные часы, принадлежавшие его отцу. Фото: avito.ru

Новосибирец продает наручные часы, принадлежавшие его отцу. Ему они были вручены лично министром путей сообщения.

- Единственный экземпляр. Именные наручные часы. Вручались лично Министром путей сообщения на 160 лет железным дорогам России очень большому начальнику в 1998 году. Очень-очень дороги, от этого и цена. Таких часов нет во всём мире, - сообщается в тексте объявления на сайте «Авито».

Цена часов - почти 20 миллионов рублей. Фото: avito.ru

Цена за такой экземпляр - 19 999 999 рублей.

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