В Новосибирске на две недели ограничат проезд по улице Крылова

На две недели ограничат проезд по улице Крылова.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 13 по 28 февраля ограничат проезд по улице Крылова из-за ремонта теплотрассы.
— Для транспорта на две недели закрывается проезжая часть в районе здания №49 на улице Крылова, — рассказали в мэрии.
Напомним, что из-за строительства четвертого моста через Обь две недели в начале марта по ночам будет закрыт проезд по площади Энергетиков. Первую неделю — в сторону Димитровского моста, на второй недели — в сторону улицы Станиславского.
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