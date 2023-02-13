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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:26

В Новосибирске на две недели ограничат проезд по улице Крылова

Связано это с ремонтом теплотрассы
Надежда КАСЬЯНОВА
На две недели ограничат проезд по улице Крылова.

На две недели ограничат проезд по улице Крылова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 13 по 28 февраля ограничат проезд по улице Крылова из-за ремонта теплотрассы.

— Для транспорта на две недели закрывается проезжая часть в районе здания №49 на улице Крылова, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за строительства четвертого моста через Обь две недели в начале марта по ночам будет закрыт проезд по площади Энергетиков. Первую неделю — в сторону Димитровского моста, на второй недели — в сторону улицы Станиславского.

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