Женщина хотела купить косметику. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Новосибирска подарили использованный сертификат в магазин. Повод весомый – день рождения. Женщина пришла себя порадовать, выбрала товар, но оплатить его сертификатом так и не смогла.

- На кассе мне сказали, что он уже использован! Оказалось, девушка, которая мне его подарила, его же и потратила на свои покупки. Можно долго обсуждать порядочность этого человека, с которым мы больше не общаемся, но почему в магазине такая безобразная система безопасности? Не смотря на то, что сертификат был подарен на мой номер, оказывается его легко можно потратить, указав другую электронную почту! Естественно, в возврате суммы мне было отказано! – возмущается женщина на сайте Flamp.

Администрация магазина ответила женщине на отзыв.

- Нам очень жаль, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Хотелось бы отметить, что ссылка для активации подарочного сертификата отправляется с помощью SMS, а не WhatsApp. А также, электронный сертификат привязывается именно к номеру телефона получателя. Тем не менее, мы очень хотели бы разобраться во всем более подробно. Будем признательны, если вы поделись с нами номером телефона получателя и отправителя на почту, - написали представители администрации.

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