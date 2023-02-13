«Не сдавайте билеты!»: в Новосибирске отменили концерт Инстасамки

Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске .
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Концерт Инстасамки, который должен был пройти в Новосибирске в конце марта, отменили. Об этом сообщили организаторы. Они написали, что вынужденно переносят шоу на 2024 год.
– Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу, – обратились к новосибирцам в официальной группе.
Организаторы уточнили, что купленные билеты обменивать не нужно. Они останутся действительными.
Причину отмены не огласили.
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