«Не сдавайте билеты!»: в Новосибирске отменили концерт Инстасамки

Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске . Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Концерт Инстасамки, который должен был пройти в Новосибирске в конце марта, отменили. Об этом сообщили организаторы. Они написали, что вынужденно переносят шоу на 2024 год.

– Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу, – обратились к новосибирцам в официальной группе.

Организаторы уточнили, что купленные билеты обменивать не нужно. Они останутся действительными.

Причину отмены не огласили.

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