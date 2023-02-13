Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 10:38

«Не сдавайте билеты!»: в Новосибирске отменили концерт Инстасамки

Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске .

Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске .

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Концерт Инстасамки, который должен был пройти в Новосибирске в конце марта, отменили. Об этом сообщили организаторы. Они написали, что вынужденно переносят шоу на 2024 год.

– Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу, – обратились к новосибирцам в официальной группе.

Организаторы уточнили, что купленные билеты обменивать не нужно. Они останутся действительными.

Причину отмены не огласили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер