МУП «Спецавтохозяйство» ответило на жалобы новосибирцев о мусоре во дворах

МУП «Спецавтохозяйство» ответило на жалобы новосибирцев о переполненных мусорных контейнерах. Фото: тгк "Экология Новосибирск"

МУП «Спецавтохозяйство» ответило на жалобы новосибирцев о переполненных мусорных контейнерах. О такой проблеме рассказали жители Центрального района. Многие горожане начали беспокоиться, что смена регоператора по обращению с отдходами, может вызвать мусорный коллапс.

- Спешим успокоить жителей мегаполиса – мусорного коллапса не будет. Материально-технической базы нового регионального оператора МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» достаточно для выполнения своих обязанностей. На линии работает более 130 единиц спецтехники, полностью укомплектованных экипажами. В Центральном районе – 6 машин, которых вполне достаточно для обслуживания 679 мест накопления ТКО, - отметили в МУП «Спецавтохозяйство».

Регоператор также пояснил, что часто вовремя вывезти отходы не выходит из-за того, что мусоровозы просто-напросто не могут проехать к бакам из-за неправильно припаркованных машин. Но в настоящее время эта проблема решается: баки в Центральном районе уже вычищены.

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