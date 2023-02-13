Суд отказал в аресте имущества ГК «ВИС» в рамках банкротства «Экологии-Новосибирск»

Суд отказал в аресте имущества компании. Фото: "Экология-Новосибирск"

Арбитражный суд Новосибирской области в рамках банкротства бывшего регоператора отказал в аресте имущества ГК «ВИС», которой принадлежит «Экология-Новосибирск». Иск поступил от внешнего управляющего компании Владислава Баряева.

— Суд счёл неубедительными доводы внешнего управляющего, который просил наложить арест на имущество ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ «ВИС», Группа «ВИС» (АО) на сумму в пределах 881 миллиона рублей. В удовлетворении требований внешнего управляющего отказано, — сообщили в ГК «ВИС».

Напомним, что в декабре 2021 года «Экология-Новосибирск» объявила себя банкротом из-за долга в 1,86 миллиарда рублей. Осенью 2022 года в компании ввели внешнее управление. В январе 2023 года кредиторы «Экологии-Новосибирск» проголосовали за введение конкурсного производства. Они хотели, чтобы имущество компании ушло с молотка. 11 февраля «Экология-Новосибирск» лишалась статуса регоператора.

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