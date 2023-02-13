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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:08

Стало известно, сколько денег новосибирцы в среднем потратили на подарок ко Дню святого Валентина

Мужчины делают более дорогие сюрпризы своим дамам сердца
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Стало известно, сколько денег потратили новосибирцы на подарки возлюбленным.

Стало известно, сколько денег потратили новосибирцы на подарки возлюбленным.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Средняя стоимость подарка ко дню влюблённых в Новосибирске составила 2150 рублей. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Мужчины готовят подарки чаще, чем их вторые половинки, и тратят заметно больше – в среднем 2700 рублей. А вот женщины выбирают подарки не по цене, а по душевности, выбирая презент в среднем на полторы тысячи рублей.

При этом за 5 лет тенденция не дарить подарки на 14 февраля выросла почти на 20 %.

– Многие опрошенные вообще не хотят отмечать 14 февраля: «Это не православный праздник», «У нас есть свой День семьи, любви и верности», «Хватит ориентироваться на Запад», – передают слова респондентов в пресс-службе SuperJob.

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