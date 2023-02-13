Стало известно, сколько денег новосибирцы в среднем потратили на подарок ко Дню святого Валентина

Стало известно, сколько денег потратили новосибирцы на подарки возлюбленным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Средняя стоимость подарка ко дню влюблённых в Новосибирске составила 2150 рублей. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Мужчины готовят подарки чаще, чем их вторые половинки, и тратят заметно больше – в среднем 2700 рублей. А вот женщины выбирают подарки не по цене, а по душевности, выбирая презент в среднем на полторы тысячи рублей.

При этом за 5 лет тенденция не дарить подарки на 14 февраля выросла почти на 20 %.

– Многие опрошенные вообще не хотят отмечать 14 февраля: «Это не православный праздник», «У нас есть свой День семьи, любви и верности», «Хватит ориентироваться на Запад», – передают слова респондентов в пресс-службе SuperJob.

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