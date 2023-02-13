Курсанту новосибирского военного института вручили Георгиевский Крест за отвагу на СВО

В Новосибирске курсант военного института (справа) получил Георгиевский Крест. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Новосибирской области.

В Новосибирском военном институте Росгвардии курсант-первокурсник Максим получил Орден Святого Георгия за отвагу на спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Младший сержант Максим в августе прошлого года поступил на первый курс института, служил по контракту в спецназе и участвовал в спецоперации. По указу президента России его наградили Георгиевским Крестом IV степени.

Максим только в прошлом году поступил на 1 курс института. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Такую награду получают за подвиги и отличия в боях, которые служат образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.

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