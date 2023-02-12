Кроссовер перевернулся на крышу: в Новосибирске на Большевистской столкнулись две иномарки

На улице Большевистской произошло ДТП с участием двух иномарок. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

Вечером в воскресенье, 12 февраля, на улице Большевистской произошло ДТП с участием двух иномарок. Дорогу не поделили Toyota RAV4 и Toyota Harrier.

Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск», автомобили двигались в сторону Речного вокзала. После столкновения Toyota Harrier опрокинулась на крышу.

Информации о пострадавших нет.

− Движение на данном участке затруднено. На месте работают пожарные и полиция, − отметили в публикации.

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