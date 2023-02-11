Экс-диспетчеры станции «Новосибирск-Главный» обманом похитили больше миллиона рублей у продавцов в киосках

Бывшие диспетчеры новосибирской станции похитили миллион рублей. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Бывшие диспетчеры станции «Новосибирск-Главный» похитили больше миллиона рублей, обманув продавцов в киосках. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Бывших маневровых диспетчеров признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Они договорились с продавцами из киосков на станции, чтобы те платили им за отправку поездов на пути, расположенные ближе к торговым точкам.

При этом решение о том, с какой стороны будут выходить пассажиры, принимают не диспетчеры. Все поставки поездов дальнего следования прописаны в нормативных документах станции. Однако киоскерам об этом не сказали.

Мошенники четыре года обманывали торговцев, в сумме украв у них больше миллиона рублей. Четверых экс-диспетчеров приговорили к условному сроку от 3 до 3,6 года. Приговор не вступил в законную силу.

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