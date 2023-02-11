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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 4:30

«Танцует и облизывает нож»: полиция проверяет информацию о подозрительном прохожем в Академгородке

Полиция проверяет информацию о подозрительном мужчине с ножом в новосибирском Академгородке
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске девушки встретили странного человека с ножом.

В Новосибирске девушки встретили странного человека с ножом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницы Академгородка пожаловались на странного человека с ножом, который бродит по улицам в Советском районе. Об этом они сообщили в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

– По всей видимости, в наркотическом опьянении. Пристает к людям, просит денег, танцует, достает нож и облизывает его! – рассказывает одна из местных жительниц, которая встретилась с «маньяком» лицом к лицу.

На вид ему около 25-30 лет, носит чёрную шапку с логотипом ХК «Сибирь», на пальцах – большие кольца, в левом ухе серёжка.

– Сообщение о гражданине с ножом в полицию не поступало, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Несмотря на это, в полиции зарегистрировали информацию из сообщений в социальных сетях, на место направили патрульных.

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