Капитан с краповым беретом Евгений Котельников из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО капитаном с краповым беретом. Фото: Администрация Черепановского района.

В ходе спецоперации погиб 38-летний капитан из Черепановского района Евгений Котельников. Земляки простились с ним 10 февраля, сообщили в пресс-службе районной администрации.

После окончания школы Евгений получил военное образование. Он всю жизнь служил Родине, участвовал в действиях на территории Чеченской республики и Сирии.

Как сообщают на сайте администрации, бойца наградили краповым беретом – высшим символом доблести бойца спецназа. Также Котельников получил медаль «За отвагу».

Евгений погиб 21 декабря 2022 года, проявив героизм во время выполнения боевого задания. У него остались жена и двое детей.

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