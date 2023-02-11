Названы районы Новосибирска, в которых живут супруги с самыми прочными браками

Названы районы Новосибирска, в которых живут супруги-рекордсмены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких районах Новосибирска проживают супруги-рекордсмены, которые находят вторых половинок практически всю жизнь. Информацию из почетных книг юбиляров семейной жизни КП-Новосибирск предоставили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Подписи супругов, проживших в браке 70 лет и отметивших «благодатную свадьбу», есть в отделах ЗАГС Советского, Октябрьского и Центрального районов города.

Однако чаще всего супруги отмечают «золотую» свадьбу – 50 лет совместной жизни. Возвращаются в ЗАГС вспомнить о белом платье и на «железную» свадьбу – 65 лет, и «бриллиантовую» – 60 лет в браке.

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