В Новосибирске в девятиэтажке на Путевой в квартирах пошёл «дождь»

У жителей дома в квартире пошёл «дождь». Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске у жительницы дома на улице Путевой, 16 с потолка начала капать вода. Случилось это ночью 4 февраля.

— Вызвали аварийную службу, думали, отопительная система потекла. Оказалась не чищена крыша. Управляющая компания приехали, почистили крышу и застелили её пакетами. Через день потолок потёк опять, вызвали аварийную службу — действия повторились. Сегодня опять эта же ситуация, дозвониться не получается, — сообщает женщина.

Как сообщает сервис 2ГИС, дом на Путевой, 16 - кирпичный, имеет 9 этажей. Он был построен в 1978 году.

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