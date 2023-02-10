В Новосибирске 534 многоэтажных дома подключены к газоснабжению. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске к газоснабжению подключены более 500 многоэтажных домов. Об этом Сибкрай.ru сообщили в муниципалитете.

— Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска сообщает, что по имеющейся в департаменте информации, на территории города Новосибирска расположено 534 многоквартирных жилых дома, в которых пищеприготовление и/или теплоснабжение осуществляется от централизованной системы газоснабжения, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за взрыва газа в доме по Линейной, 39 погибли 13 человек, всего пострадало 22 человека. По версии следствия, виновны в трагедии лжегазовщики, которые меняли в доме газовые трубки накануне.

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