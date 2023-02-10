В Новосибирске в марте по ночам начнут перекрывать площадь Энергетиков из-за строительства четвертого моста

Ограничение на площади Энергетиков будут действовать с 1 по 15 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске из-за строительства четвертого моста через Обь в первые две недели марта введут ограничение на проезд по площади Энергетиков. Действовать оно будет только в ночное время с 23:00 до 05:00. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.
— С 1 по 8 марта будет ограничен проезд по площади Энергетиков в сторону Димитровского моста. Объезд будет обеспечен по улицам Ватутина, Станиславского и 1-ой Шоссеи нои , — указано в документе.
Еще одно ограничение введут с 8 по 15 марта. В этих числах проезд по площади Энергетиков будет перекрыт в сторону улицы Станиславского. Объезд обеспечат по улице Станционнои с разворотом по улице Станционнои и Бетонному переезду.
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