«Мы сделаем все, чтобы ей помочь»: власти Новосибирской области оплатят лечение и эвакуацию женщины, впавшей в кому на Бали

Женщину эвакуируют из Индонезии в Россию в ближайшее время. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

10 февраля правительство Новосибирской области решило оплатить лечение и эвакуацию Елены Новосельцевой, которая впала в кому на Бали. Женщина попала в больницу 4 января с инсультом. Операцию и содержание пациентки сначала покрывала страховка, но 19 января она закончилась. Каждый последующий день в клинике стоил уже около 200 тысяч рублей. У родственников таких денег нет.

— Елена Новосельцева — жительница нашего региона, поэтому мы сделали все, чтобы ей помочь, — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — У этой задачи было нескольких принципиальных условий: тяжелое состояние пациентки, отсутствие прямого авиасообщения, поиск реанимационной бригады с необходимым медицинским оборудованием и опытом. И, самое важное, — нужно было определить источник финансирования. Благодаря решению правительства и губернатора региона наша землячка скоро вернется на Родину.

Деньги на лечение и эвакуацию выделят из резервного фонда. Транспортируют Елену на Родину сразу после всех необходимых дипломатических и организационных процедур. В правительстве добавили, что уже выстроена структура, которая обеспечит медицинское сопровождение Елены из Индонезии в Россию, полностью выстроена логистика перелета.

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