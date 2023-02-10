В Бердске скончался 100-летний Кирилл Храмцов - ветеран Великой Отечественной войны

В Новосибирской области скончался ветеран ВОВ Кирилл Храмцов. Фото: администрация Бердска

В Новосибирской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Храмцов. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит».

Кириллу Кирилловичу было 100 лет. Он ушел из жизни в Бердске.

− Кирилл Храмцов − легендарный человек. Участник Орловско-Курской битвы, форсировал Северный Донец, в 21 год командовал ротой, состоявшей из штрафников, получил ранение, после войны обучал курсантов военному делу, − ранее писали в администрации города.

Сибиряк награжден «Орденом Боевого Красного Знамени», «Орденом Отечественной войны 1 степени», Орденом «Красной Звезды», а также медалями «За боевые заслуги».

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