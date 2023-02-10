В прокуратуре назвали правоохранительную сферу самой коррумпированной в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранительную сферу признали самой коррумпированной.
Фото: Анастасия Осипова
В прокуратуре назвали сферу в Новосибирской области, в которой процветает коррупция. Самой «продажной» оказалась правоохранительная сфера.
По статистике, за 2022 год к уголовной ответственности привлекли 10 сотрудников ГУ МВД. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.
При этом в ГУФСИН к ответственности было привлечено всего трое сотрудников, в ФССП – двое.
В сфере здравоохранения за прошлый год не было обнаружено фактов получения взяток.
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