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НовостиОбщество10 февраля 2023 1:08

«Видимость метров 10»: Новосибирск ночью 10 февраля окутал густой туман

Новосибирск ночью 10 февраля окутал густой туман
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск ночью 10 февраля окутал густой туман. Фото: стоп-кадр.

Новосибирск ночью 10 февраля окутал густой туман. Фото: стоп-кадр.

В ночь на пятницу, 10 февраля, Новосибирск окутал густой туман. Дымка создала проблемы автомобилистам.

– Видимость просто метров 10! Ничего не видно почти, – рассказали читатели КП-Новосибирск.

Город накрыл не только туман, но и морозы. Ночью в городе холодало до -30. На утро температура за окном составила -28 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе возможна изморозь и туманы. Также в Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий 1-й степени опасности.

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