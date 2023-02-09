Люди несут игрушки и цветы к новосибирской пятиэтажке, где взорвался подъезд

Люди несут цветы и игрушки к обрушившемуся дому. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске к пятиэтажке на улице Линейной, 39, где после взрыва газа обрушился подъезд, люди несут игрушки и цветы. ЧП, случившееся утром 9 февраля, унесло жизни, по меньшей мере, 12 людей. Еще 9 человек попали в больницу.

В числе погибших — 2-летняя девочка, которую достали из-под завалов вместе с ее мамой. Под обломками погиб также случайный прохожий, который шел мимо дома на работу.

Спасатели до глубокой ночи продолжали активно разбирать завалы. Сейчас на месте еще находится часть спецтехники.

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