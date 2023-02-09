В Новосибирске сгорела коллекция элитных автомобилей автогонщика Дмитрия Матвеева

Огонь уничтожил 10 слитных машин. Фото: "АСТ:54"

В Новосибирске вспыхнул гараж и коттедж на Дачном шоссе, принадлежащий семье предпринимателя и автогонщика Дмитрия Матвеева. Пожар произошел ночью 9 февраля. Матвеева и его семьи дома в этот момент не было. Об этом в телеграм-канале рассказал Виталий Полищук.

По словам блогера, уничтоженная коллекция машин стоит около миллиона долларов. Автомобили восстановлению не подлежат.

Сгорело 10 авто: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

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