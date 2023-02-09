«Такие трагедии происходят постоянно»: депутат Госдумы Александр Ансененко высказался за ужесточение требований к газовому оборудованию в домах после взрыва в Новосибирске

Депутат Госдумы Александр Ансененко высказался за ужесточение требований к газовому оборудованию в домах после взрыва в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Депутат Госдумы Алексанр Аксененко высказался за ужесточение требований к газовому оборудованию в домах после взрыва в Новосибирске.

— Мы видим, что такие трагедии происходят постоянно, недавно взрыв дома был и в Туле. И во втором чтении в Госдуме во втором чтении будет приниматься законопроект об ужесточении требований к содержанию таких домов. За органами Государственной жилищной инспекции будет закреплен контроль за соблюдением требований по использованию газового оборудования и содержанием вентиляции. Если к, примеру, какая-то организация проверку не проходит, не выполняет требования, то она не получает лицензии. А лицензия, в свою очередь, будет обязательным условием для предоставления коммунальной услуги — получения газа. Как минимум, это усилит контроль за газовым оборудованием, — объяснил КП-Новосибирск Александр Аксененко.

И есть еще один важный момент, который отметил депутат.

— В нашем понимании, везде, где используется газовое оборудование, должны стоять датчики, которые в случае превышения концетрации определенных веществ в воздухе будут прекращать подачу газа, — уверен Александр Аксененко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер