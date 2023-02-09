Тела женщины и 2-летнего ребенка достали из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной,39 в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Число жертв взрыва на Линейной,39 в Новосибирске выросло до 5-ти человек. Стало известно, что из-под завалов достали тело 2-летнего ребенка и женщины.

– Погибли 5 человек. Среди них – 2-лений ребенок. Пострадали 9, – уточнили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

На месте продолжается спасательная операция. Под завалами остаются люди. На месте находятся близкие и родственники жильцов, пропавших после взрыва.

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