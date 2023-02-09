В новосибирском университете создан центр компетенций беспилотников

В Новосибирске создали центр беспилотников. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске открыли центр компетенций беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил руководитель центра Денис Котин в ТАСС, беспилотники разрабатывают на базе НГТУ.

Создан макет беспилотника «Шмель», предназначенного для специальных опасных задач. Он весит всего 85 грамм, может развивать скорость до 25 километров в час и передавать информацию на расстоянии в два километра. Летать такой дрон может двадцать минут на одной батарейке.

Опытный образец будет готов к середине 2023 года. Заказчиком выступает Минобороны РФ. Цель центра – достичь полного импортозамещения комплектующих в дронах.

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